Кабмін просить Раду легалізувати хатніх працівників

Кабінет міністрів України вніс на розгляд депутатів Верховної Ради законопроект, що пропонує легалізувати працю домашніх працівників шляхом укладення трудових договорів між роботодавцями і хатніми працівниками.

В зареєстрованому на сайті парламенту законопроекті №3734 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо регулювання та легалізації зайнятості хатніх працівників" пропонується внести до Кодексу законів про працю позначення домашньої праці як роботи з обслуговування домогосподарства більше 80 годин на місяць на підставі укладеного трудового договору.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою нормування праці хатніх працівників, їх прав, обов'язків, відносин з роботодавцем, а також легалізації їх зайнятості.

Для хатніх працівників передбачається укладення типового трудового договору з випробувальним терміном, відповідальністю сторін тощо Також передбачається добровільна сплата домашнім працівником внесків на соціальне та пенсійне страхування, як це передбачено в чинному законодавстві для членів особистого селянського господарства.

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Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики, загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім'ях, складає близько 162 тисяч осіб.

За попередніми даними Державної фіскальної служби, на сьогоднішній день близько 7,5 тисячі осіб самостійно сплачують за себе соціальні та пенсійні внески.