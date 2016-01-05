Білорусь розраховує на скасування санкцій ЄС і США найближчим часом

Міністр констатував, що білоруська сторона просунулася по шляху нормалізації відносин з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки, були припинені обмежувальні заходи проти Білорусі.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом відбудеться і повне скасування цих санкцій", - сказав Володимир Макей.

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"Діалог передбачає нормальну, рівноправну розмову всіх залучених до неї суб'єктів, - додав він. - Ми завжди виступали за такий підхід. І, дійсно, завдяки тому, що наші європейські і американські партнери за минулий час змогли глянути по-іншому на Білорусь, зрозуміти мотиви прийняття державних рішень в Білорусі, пов'язаних з реалізацією зовнішньополітичної, зовнішньоекономічної діяльності, це допомогло нам повернутися до атмосфери взаєморозуміння".

Білорусь розглядає призупинення певних обмежувальних заходів з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки як проміжний крок. "Остаточним кроком повинно бути повне скасування відповідних обмежувальних заходів, що, звичайно ж, вивело б співпрацю з нашими європейськими партнерами на абсолютно новий рівень. Але ми спокійно дивимося на події та розуміємо, що в силу, скажімо, такої завантаженості потужної бюрократичної машини в Брюсселі ці процеси відбуваються повільно, не так, як хотілося б, але ми маємо намір і далі спокійно працювати з нашими європейськими та американськими партнерами", - підсумував міністр.