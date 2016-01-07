Іран заборонив імпорт із Саудівської Аравії

Іран заборонив імпорт товарів із Саудівської Аравії. Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на заяву, яку озвучило державне телебачення Ірану.

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Відзначаться, що це рішення було прийнято на екстреному засіданні Адміністрації президента Хассана Роухані. Річний обсяг імпорту із Саудівської Аравії до Ірану становить близько $60 мільйонів. Переважно до країни ввозять пакувальні матеріали і текстиль.

Крім того, державні ЗМІ Ірану заявили, що один з повітряних рейдів саудівських ВВС в Ємені завдав удар по посольству Ірану в столиці країни Сані, яка знаходиться під контролем шиїтів-хуситів. При цьому журналіст The Associated Press в Ємені повідомляє, що посольство не пошкоджене, коли авіаудару було завдано по околицях міста.

Зазначимо, конфлікт арабських країн з Іраном виник після страти 2 січня в Саудівській Аравії 47 осіб, в тому числі богослова Німра аль-Німра, який був одним з лідерів шиїтської громади в цій країні. Це викликало акції протесту в країнах регіону (як в Ірані, так і з боку шиїтів у Саудівській Аравії, Бахрейні та Іраку). Зокрема, учасники акції в Тегерані влаштували погром в саудівському посольстві та підпалили його.