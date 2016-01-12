Мінекономрозвитку підготувало закон про Офіс бізнес-омбудсмена

Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало законопроект про Офіс бізнес-омбудсмена, що дає йому повноваження доступу до інформації та регулює взаємодію з державними органами.

Проект закону опублікований на сайті Мінекономрозвитку.

У разі прийняття парламентом, документ на законодавчому рівні створює в Україні інститут бізнес-омбудсмена як незалежної організації, що сприяє бізнесу в захисті його права на підприємницьку діяльність.

При цьому державні органи отримають рекомендації про внесення змін у регуляторні акти для ефективної взаємодії з Офісом.

Крім того, законопроектом визначаються правові основи створення та організації діяльності Офісу бізнес-омбудсмена, напрям його діяльності, а також принципи його взаємовідносин з державою, державними органами, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, які перебувають у сфері їх управління, а також суб'єктами підприємництва.

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Як повідомляв УНІАН, ідея відкриття в Україні Офісу бізнес-омбудсмена як представника інтересів бізнесу в органах влади, була озвучена навесні 2014 року. До грудня 2014 року був сформований попередній набір функцій, якими планували наділити бізнес-омбудсмена, а також набір вимог до кандидатури бізнес-омбудсмена. 22 грудня 2014 року на цю посаду був призначений литовець Альгірдас Шемета, який раніше обіймав посаду єврокомісара.

Активну діяльність в якості неурядової організації Офіс почав здійснювати з 20 травня 2015 року.

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Порада бізнес-омбудсмена за станом на 22 грудня 2015 року отримав 571 скарги бізнесу на дії державних органів. При цьому 213 скарг було відхилено з формальних причин, за 179 скарг розпочато розслідування, 129 розслідувань закінчені і за їх результатами винесено рішення, а ще 50 скарг знаходяться в процесі розгляду.