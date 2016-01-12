Яценюк доручив перевірити тендери Мінекології в рамках Кіотського протоколу

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив головам Національного агентства з питань державної служби, Міністерства внутрішніх справ, Антимонопольного комітету і Державної фіскальної служби провести службове розслідування законності організації і проведення Міністерством екології та природних ресурсів спеціальних тендерів за проектами капітального ремонту систем освітлення міст України за кошти, отримані Україною в рамках співпраці за Кіотським протоколом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду.

Мета перевірки, як зазначається в повідомленні, не допустити завдання збитків економічним інтересам держави.

«Йдеться про заміну освітлювальних приладів на світлодіодні, а також про реконструкцію зовнішнього та вуличного освітлення із заміною існуючих світильників на прилади LED-технологій, - пояснили в уряді. - Розкриття тендерних пропозицій учасників конкурсних торгів відбулося 19 грудня 2015 року. А вже 30 грудня прем'єр-міністр доручив невідкладно провести перевірку дотримання законодавства при проведенні торгів».

Висновки та пропозиції за результатами перевірки, як очікується, мають бути представлені главі уряду не пізніше 25 січня.

Раніше у ЗМІ було оприлюднено інформацію, що в цілому обсяг тендерів за проектами вуличного освітлення становив не менш як 1 млрд грн. При цьому акцепти на половину цієї суми - близько 480 млн грн - на проекти освітлення в Івано-Франківську, Коростені, Ізмаїлі, Кривому Розі, Слов'янську, Запоріжжі та Києві отримала маловідома фірма-прокладка. Учасники конкурсів, які програли, в числі яких опинилися компанії «Хмельницькобленерго», «Харківобленерго», «Черкасиобленерго» і «Миколаївобленерго», подали скаргу в Антимонопольний комітет на організацію та проведення закупівель.

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Довідка УНІАН. Кіотський протокол, прийнятий в Кіото (Японія) в грудні 1997 року як додаток до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, зобов'язує розвинені країни і країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів порівняно з 1990 роком. Для впровадження Кіотського протоколу Європейський Союз та інші країни, що ратифікували протокол, розробили систему обмеження промислових викидів за допомогою квот. Тобто країни, що приєдналися до угоди, зобов'язані співвідносити свої викиди з показниками 1990 року: якщо їх рівень перевищує показники, зафіксовані за 1990 рік, країна зобов'язана компенсувати нарощування викидів купівлею відповідного обсягу квот тих учасників Кіотського протоколу, які мають невикористані «запаси» парникових газів.

Україна є однією з небагатьох країн світу, яка з 1990 до 2000 року різко скоротила викиди парникових газів через низьке завантаження промисловості, а за наступні 8 років зростання так і не наблизилася до показників 1990 року. У цьому зв'язку Україна має право на отримання так званих екологічних інвестицій, які можуть бути використані на проекти екологічного характеру в різних сферах, включаючи комунальне господарство та транспортну інфраструктуру. Разом з тим, якщо проекти не реалізуються або реалізуються з порушеннями, інвестиційні кошти необхідно повертати. В цьому випадку повертати кошти треба буде уряду Японії.