Україна приєднається до програми ЄС з розвитку підприємств малого і середнього бізнесу

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

"Приєднання України до Програми сприятиме розвитку українського підприємницького середовища і консультативних та аналітичних послуг, пов’язаних із експортно-імпортною діяльністю підприємств, розширенням торговельно-економічних зв’язків, приведенню українського законодавства у сфері малого та середнього підприємництва до європейських стандартів, а також створенню умов для популяризації підприємництва та формування культури бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в рамках програми передбачена участь України у таких складових Програми, як: покращення умов доступу МСП на ринки; покращення регуляторних умов функціонування МСП; формування культури ведення бізнесу.

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Зокрема, покращення умов доступу МСП на ринки полягає в отриманні консультативних та аналітичних послуг, пов’язаних із супроводженням експортно-імпортної діяльності підприємств, їх інтернаціоналізацією та розширенням торговельно-економічних зв’язків.

Такий напрям, як "покращення регуляторних умов функціонування МСП" спрямований на визначення та усунення зайвих регуляторних бар’єрів на внутрішньому ринку ЄС, імплементацію Акта Малого Бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe) в третіх країнах, забезпечення діяльності мережі Уповноважених з питань МСП (SME Envoys), а також участі третіх країн в їх роботі, створення секторальних робочих груп з метою обміну досвідом між представниками профільних органів державної влади тощо.

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Формування культури ведення бізнесу здійснюватиметься у формі різноманітних освітніх програм (у т. ч. із залученням коштів в рамках програми «Еразмус для підприємців»), проведення секторальних тренінгів, семінарів, програм з обміну, стажувань тощо.

Зазначається, що COSME – провідна програма ЄС з бюджетом 2,3 млрд. євро, спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва (МСП), що реалізується в рамках стратегії «Європа 2020».