Медведєв "потішив" росіян: прогнозує зростання зарплатних боргів

Сумарна заборгованість по зарплаті з урахуванням поточної економічної ситуації в РФ може наростати, але всі гроші повинні виплачуватися вчасно та в повному обсязі, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, повідомляють РИА Новости.

"Сумарна заборгованість по зарплаті залишається досить значною, але з урахуванням стану справ в економіці цей процес може прискоритися, наростати. Але гроші, природно, повинні виплачуватися своєчасно у повному розмірі. І наше завдання захистити людей від недобросовісних дій роботодавця", — сказав Медведєв у четвер на засіданні уряду, обговорюючи законопроект в частині підвищення відповідальності роботодавців за порушення строків і порядку оплати праці.

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Голова російського кабміну зазначив, що законопроектом пропонується збільшити розмір штрафу для тих, хто вже зазнавав адміністративного покарання, а до збільшення розміру грошової компенсації застосувати прогресивну шкалу.

"Якщо затримка з виплатою зарплати перевищує півроку, то роботодавець зобов'язаний виплатити його з урахуванням відсотків у розмірі не нижче 1/150 ключової ставки Центрального банку", — додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що в Росії може повторитися кризова ситуація 1998 року.