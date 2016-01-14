У Росії закрили справу проти олігарха, в якого Путін відібрав "Башнефть"

У Росії припинено кримінальну справу стосовно основного власника і голови ради директорів АФК "Система" Володимира Євтушенкова. Про це повідомляє сайт компанії, пишуть «Ведомости».

Справу було порушено за фактом придбання акцій підприємств, що входять у паливно-енергетичний комплекс Башкирії. Її припинили у зв'язку з відсутністю складу злочину, інформує "Система".

Справу припинено на підставі рішення Арбітражного суду Москви "за регресним позовом АФК "Система" до ТОВ "Урал-інвест", в якому вказується, що позивач діяв добросовісно і не знав, що придбане майно є власністю держави, а відповідач, в свою чергу, не мав права на відчуження цього майна", пояснив один із адвокатів бізнесмена Володимир Козин.

Домагатися компенсації від держави Євтушенков не має наміру, про це він сказав РБК. Адвокат Козин раніше говорив агентству, що в постанові СКР про припинення справи йдеться, що бізнесмен має право на реабілітацію і відшкодування збитків.

За час розслідування «Система» позбулася контрольного пакету акцій «Башнефти», за купівлю якого заплатила загалом $2,6 млрд, а з початку домашнього арешту головного акціонера капіталізація компанії скоротилася в дев'ять разів – з $9 млрд до $990 млн. За оцінками Forbes, статок самого Євтушенкова за 2014 р. скоротився на $8,1 млрд, до $0,9 млрд. На інформації про припинення розслідування котирування АФК "Система" зросли на 5,7%.

У серпні 2014 р. за фактом продажу акцій башПЕКу "Системі" було порушено кримінальну справу за статтею 174 КК про легалізацію. Справу розслідувало Головне слідче управління СКР. Євтушенкову було пред'явлено обвинувачення за цією статтею. З 16 вересня бізнесмен три місяці перебував під домашнім арештом. Звільнили його 17 грудня 2014 р. за рішенням слідчого. Незабаром на великій прес-конференції президент Володимир Путін заявив, що слідство не довело, що основний власник АФК брав участь в легалізації майна башкирського ПЕК і що в цій частині звинувачення з нього були зняті. Цим президент пояснив звільнення бізнесмена з-під домашнього арешту.

У жовтні 2014 р. "Башнефть", що належить АФК, за рішенням суду перейшла у власність держави. Суд вирішив, що акції компаній башкирського ПЕК ще в 90-ті рр. були незаконно закріплені в регіональній власності, а тому всі подальші операції з ними були нікчемними. Разом з тим суд не став вимагати з АФК дивіденди, отримані корпорацією за роки володіння компаніями башПЕКу – близько 120 млрд руб. Більше того, АФК відсудила 70,7 млрд руб. у продавця активів – ТОВ "Урал-інвест", яке вважається афілійованим з родиною екс-президента Башкирії Муртази Рахімова.

Два інших фігуранти цієї справи – колишній керівник "Башнефти", син екс-президента Башкирії Урал Рахімов і підприємець Левон Айрапетян. За версією слідства, Урал Рахімов спільно з Айрапетяном розробили план розкрадання акцій підприємств ПЕК Башкирії. Використовуючи службове становище батька, голови Башкирії Муртази Рахімова, він організував розкрадання контрольних пакетів акцій низки відкритих акціонерних товариств загальною вартістю понад 130 млрд руб., отримавши можливість розпорядитися ними на свій розсуд.

Далі Урал Рахімов, за версією слідства, забезпечив здійснення фінансових операцій з викраденим майном, а саме – реалізацію пакетів акцій ВАТ "АФК "Система" та іншим юридичним особам на загальну суму понад $2,5 млрд. Він був заочно арештований в грудні 2014 р. і знаходиться зараз в Австрії. У вересні Айрапетяна звільнили з-під домашнього арешту під заставу.