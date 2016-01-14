Влада РФ розробила лазівки для виведення контрактів з-під санкцій проти Туреччини

Мінекономрозвитку РФ розробило правила виведення контрактів з турецькими компаніями з-під санкцій. Відповідний проект постанови опублікований на порталі розкриття інформації, пише Росбалт.

Проект постанови включає правила відбору контрактів з компаніями під турецькою юрисдикцією і компаній, контрольованих громадянами Туреччини, щодо яких не будуть діяти санкції, введені указом президента РФ.

Раніше уряд РФ затвердив перелік окремих видів робіт, заборонених з 1 січня 2016 року для виконання організаціями, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини, а також організаціями, які контролюють громадянами Туреччини і (або) організаціями, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини.

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Напередодні Сбербанк і кілька великих компаній звернулися до МЕР з проханням включити їх до переліку вилучень з санкцій РФ щодо Туреччини. Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку РФ Олексій Лихачов у кулуарах Гайдарівського форуму.

Він зазначив, що приймаються всі можливі заходи для задоволення даного прохання. "Природно, ми готуємо пропозиції до уряду для того, щоб такі заходи (за підтримки компаній) приймалися", — пояснив Лихачов.