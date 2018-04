"Ми програли": голова Сбербанку назвав Росію "країною-дауншифтером"

Голова Сбербанку РФ Герман Греф, виступаючи на Гайдарівському форумі, заявив, що Росія опинилася в числі країн, «які програють». Греф закликав змінити всі державні системи, в тому числі систему освіти.

Греф говорив про кризу на ринку нафти, яка, за його словами, викликана «радикальними змінами в споживанні». «Ера вуглеводнів залишилася в минулому. Як кам'яний вік закінчився не тому, що закінчилися камені, так і нафтовий вік вже закінчився», — сказав Греф.

«Майбутнє настало раніше, ніж ми його очікували. Сьогодні ми вже перебуваємо в цьому майбутньому. Welcome to the future!» — запросив голова Сбербанку.

На думку Грефа, питання про те, скільки буде коштувати нафта, не настільки важливе. «Ми будемо дуже сильно відставати, якщо не змінимо концепцію нашого громадського підходу», — попередив Греф, передає РБК.

«Ми програли конкуренцію і опинилися в таборі країн, які програють, країн-дауншифтерів. Країни і люди, які зуміли вчасно адаптуватися і проінвестувати в це, — переможці. Ті, хто не встиг, дуже сильно будуть програвати», — підсумував доповідач. На думку Грефа, Росії загрожує «колосальний розрив у доходах» порівняно з «країнами-переможцями».

Для того, щоб адаптуватися до нових умов, за словами Грефа, Росія повинна «змінити всі державні системи, в першу чергу освіту — від дитячих садків до вищих навчальних закладів». За словами Грефа, у світі нових технологій «великі проблеми» виникнуть у «людей посередині» — тих, хто не може займатися ні висококваліфікованою, ні низькокваліфікованою працею.

На початку січня Греф у розмові з Financial Times назвав головними проблемами російської економіки падіння цін на нафту, введені Заходом санкції і відсутність структурних реформ.

У квітні 2015 року Греф заявляв, що перша реформа, якої потребує Росія, — це реформа «абсолютно неефективної системи управління». «Росія зараз не готова до жодних реформ... Як тільки ми цю реформу зробимо, ось тоді можна буде проводити всі інші», — заявив Греф.