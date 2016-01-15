Україна скоротила імпорт та експорт фармацевтичної продукції - ДФС
23:59, 15 січня 2016Різне
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Україна в 2015 році скоротила імпорт фармацевтичної продукції на 44,7% - до 1,4 млрд дол.
Україна в 2015 році скоротила імпорт і експорт фармацевтичної продукції / Фото УНІАН
Про це повідомила Державна фіскальна служба (ДФС) на своєму веб-порталі.
При цьому експорт української фармпродукції, за даними ДФС, торік скоротився на 39,2% - до 1,6 млрд доларів.
Згідно з повідомленням, за грудень 2015 року імпорт становив 142 млн дол., експорт – 22 млн дол.
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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році імпорт фармацевтичної продукції скоротився на 20,1% - до 2,4 млрд дол., тоді як експорт продемонстрував незначне зростання на 1,7% - до 2,6 млрд дол.
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