АМКУ прийме рішення по справі монопольного становища "Мегаполіс-Україна" на початку березня

Про це повідомляє "Дело" з посиланням на посаду голови АМКУ Юрія Терентьєва на свій сторінці в Facebook.

"З 27 жовтня 2015 проводиться позапланова виїзна перевірка ТОВ "ТК" Мегаполіс-Україна" (як у центральному офісі, так і по окремим регіональним структурним підрозділам, де мали місце скарги учасників ринку роздрібної реалізації тютюнових виробів)", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що комітетом направлено 12 вимог про надання інформації в ТОВ "ТК "Мегаполіс-Україна". У листопаді 2015 року — першій половині січня 2016 "Мегаполіс-Україна" подав у комітет 10 клопотань про продовження строків надання інформації, обґрунтовуючи це, серед іншого, значним обсягом запитуваної комітетом інформації, а також тривалими перевірками іншими органами державної влади.

В даний час "Мегаполіс-Україна" письмово зобов'язався надати всі документи та відповіді на вимоги комітету до 26 січня 2016 року. "Комітет проведе слухання по справі і прийме рішення про наявність або відсутність зловживання "Мегаполіс-Україна" монопольним становищем у відповідності зі своєю компетенцією. Це може мати місце не раніше кінця лютого — початку березня 2016 року", — написав Юрій Терентьєв.

Чиновник також зазначив, що є два аспекти, які лежать поза компетенціями АМКУ, проте, повинні бути розслідувані іншими органами: державне регулювання ціноутворення на тютюнові вироби і приналежність бенефіціарних власників ТОВ "Мегаполіс Україна" до громадян країни, що здійснює проти України збройну агресію.

"За інформацією, яка подавалася в АМКУ в 2010 році, такі особи числилися серед бенефіціарів. Зараз "Мегаполіс — Україна" заперечує наявність російських бенефіціарів на сьогодні. За документами ми бачимо кіпрські компанії. Інформацію щодо їх бенефіціарів зараз перевіряємо в рамках розслідування", — зазначив Юрій Терентьєв.

Терентьєв також звертає увагу, що згідно із законом "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", не можна позбавляти ліцензій юросіб з бенефіціарами з країни-агресора в разі, якщо вони займаються банківською діяльністю, медіа, а також виробництвом та торгівлею алкоголем та тютюновими виробами.

Нагадаємо, 12-13 січня регіональні структурні підрозділи торгової компанії "Мегаполіс-Україна" в Києві, Львові, Луцьку, Рівному, Ковелі та Тернополі були заблоковані.

Активісти, які блокували роботу компанії, пояснювали свої дії причетністю власників компанії до російського капіталу.

За словами депутата Сергія Висоцького, "компанія "Мегаполіс-Україна" заснована російською компанією "Мегаполіс" і "сім'єю" Януковича, а за часів минулої влади стала монополістом по дистрибуції сигарет в Україні".

За словами Висоцького, власник компанії "Мегаполіс" — російський олігарх Ігор Кесаев — також володіє російським виробником зброї — заводом імені Дегтярьова.

У компанії "Мегаполіс-Україна" заперечують ці звинувачення. "Інформація про те, що торгова компанія "Мегаполіс-Україна" є філією російської групи компаній "Мегаполіс" і входить до групи компаній "Меркурій", не відповідає дійсності.

Власниками ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна" є фізичні особи-громадяни України, Ірландії та Великобританії. Таким чином, серед прямих або опосередкованих власників торгової компанії "Мегаполіс-Україна" немає ні російських компаній, ні громадян Росії, в тому числі Ігоря Кесаєва", — йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

"Звинувачення у підтримці компанією "Мегаполіс-Україна" російсько-терористичних формувань на Сході України повністю безпідставні", — підкреслили в компанії.