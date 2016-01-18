Рівень безробіття в Україні зріс до 1,9%

Рівень безробіття в Україні у грудні 2015 року зріс порівняно з листопадом на 0,3 п.п. до 1,9%, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, станом на 1 січня 2016 року кількість безробітних становила 490,8 тисяч осіб, з них допомогу з безробіття отримували 398,2 тисячі осіб.

Підкреслюється, що середній розмір допомоги з безробіття у грудні збільшився до 1,444 тисячі гривень (у листопаді - 1,357 тисячі гривень).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з раніше оприлюдненими прогнозами МОП та Міжнародного валютного фонду, очікувалося, що безробіття в Україні зросте до 11,5% до кінця 2015 року.

За даними Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття, кількість українців, які не мають постійної роботи, або є прихованими безробітними, становить близько 5 мільйонів чоловік.