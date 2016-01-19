У Раді нарешті зареєстрували законопроект про процедуру підготовки нової Конституції

Після громадського резонансу секретаріат Верховної Ради України все ж таки зареєстрував законопроект, підготовлений коаліцією громадянського суспільства "Народна Конституція" про процедуру підготовки проекту нової Конституції України ", повідомляють Українські Новини.

Раніше Секретаріат, посилаючись на розпорядження Голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, відмовляв у реєстрації даного законопроекту. Реєстраційний номер документа - 3 781.

Нагадаємо, що першим результатом діяльності Коаліції стала підготовка законопроекту, покликаного визначити порядок підготовки нової Конституції України. Законопроект, у розробці якого брали участь відомі конституціоналісти як Ігор Коліушко, Юлія Кириченко, Геннадій Друзенко, а такжеобщественные активісти-члени коаліції, був представлений в кінці грудня минулого року.

На прохання Коаліції народні депутати Сергій Тарута (позафракційний), Іван Мірошниченко, Наталія Веселова та Олексій Скрипник ("Самопоміч"), Олександр Кірш, Микола Княжицький та Віктор Романюк (Народний Фронт), Віктор Чумак, Леонід Козаченко та Єгор Фірсов ("БПП"), Ігор Луценко ("Батьківщина") підписали законопроект "Про процедуру підготовки проекту нової Конституції України "і 14 січня 2015 подали на реєстрацію в Апарат ВР.

Далі трапилася безпрецедентна ситуація: Голова ВР Володимир Гройсман доручив апарату ВР замість зареєструвати законопроект, направити його до Комітету з питань правової політики і правосуддя "для внесення пропозицій про наявність підстав для реєстрації ".

Депутати закликали Секретаріат Верховної Ради України негайно зареєструвати цей законопроект для ініціювання його розгляду відповідною процедурою в профільних комітетах парламенту. Після заяв і протестів авторів законопроекту і народних депутатів, які внесли законопроект був зареєстрований 18 січня 2016 року у Верховній Раді України.

Громадські організації, що входять у Коаліцію, заявили, що вони будуть уважно спостерігати за розглядом цього суспільно важливого законопроекту і планують організацію компанії його публічного лобіювання. На їхню думку, реалізація установчої влади народу відбувається шляхом обрання спеціального органу установчої влади народу (Конституційні Збори), покликаного підготувати проект нової Конституції України на підставі результатів широких громадських обговорень для винесення його на всеукраїнський референдум.

Прийняття нової Конституції України установчий спосіб - єдино можливий вихід із перманентного кризового стану, в якому знаходиться Україна.

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Нагадаємо, Коаліція громадянського суспільства "Народна конституція", створена у вересні 2015 для початку інклюзивної конституційного процесу через формування спеціального органу установчої влади, уповноваженого розробити проект нової Конституції України для її подальшого схвалення на всенародному референдумі.

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У Коаліцію входять ОО "Конституційний конвент" (Віталій Чудновський, Геннадій Друзенко, Володимир Полочанінов, Вікторія підгону, Сергій Опря), громадський рух "Україна - це я" (Сергій Іванов, В'ячеслав Богуславський, Олексій Жмеренецький), Глобальна мережа українському "Global Ukraine", Міжнародний центр перспективних досліджень (Василь Філіпчук, Сергій Кіщенко), Центр політико-правових реформ Ігор Коліушко, Юлія Кириченко), ВГО "Українська стратегія" Анатолій Пінчук), ГО "Єдиний український заклик" (Костянтин Паршин), суддя конституційного суду у відставці Віктор Шишкін та громадські діячі Тарас Стецьків, Віктор Жердицький.