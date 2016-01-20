Яценюк: ЄС позитивно оцінює хід реформ в Україні

Європейський Союз позитивно оцінює хід реформ в Україні, відповідну оцінку дали представник Європейського Союзу у закордонних справах і з політики безпеки Федеріка Могеріні і єврокомісар з питань торгівлі Сессілія Мальмстрьом.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Учора Могеріні заявила про те, що в Україні дійсно йдуть реформи. Європейський Союз визнає. Але виникає питання: а судді хто? Судді - це ті, хто дає гроші і вкладає інвестиції. А сьогодні єврокомісар Мальмстрьом також заявила про те, що реформи проходять і процес іде. Багато чого зроблено. А оцінку реформ дають не ті, хто рветься до влади. І популісти нерідко переходять у категорію циркачів. Оцінку реформ дають міжнародні фінансові організації, ЄС й наші західні партнери», - сказав очільник уряду.