Чергова хакерська атака: від імені "Укренерго" розсилають повідомлення з вірусом BlackEnergy

Національна енергетична компанія «Укренерго» поінформувала команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка функціонує у складі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку), про чергову хакерську атаку.

Про це повідомила прес-служба держпідприємства.

«На електронні адреси підприємств електроенергетики зловмисниками здійснюється масова розсилка фальшивих електронних повідомлень від імені «Укренерго» про зміну дати громадських обговорень Плану розвитку ОЕС (об'єднаної енергосистеми – УНІАН) України. У тілі повідомлення вкладено файл з нібито Проектом зазначеного плану, який, ймовірно, заражений вірусом BlackEnergy», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба «Укренерго» офіційно заявила, що подібних розсилок електронною поштою вона не здійснювала і попросила в подальшому не відкривати вкладені файли без їх попередньої перевірки останньою версією антивірусного програмного забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року українське підприємство «Прикарпаттяобленерго» повідомило про те, що хакери здійснили напад на його комп'ютерну систему, внаслідок чого близько 700 тис. жителів Івано-Франківської області залишилися без електроенергії.

Згідно з даними Держспецзв'язку, крім «Прикарпаттяобленерго» кібернападів зазнали також «Київобленерго», «Чернівціобленерго», «Хмельницькобленерго» і «Харківобленерго».

Американська компанія iSight Partners, що спеціалізується на питаннях кіберрозвідки, стверджує, що до відключення електроенергії причетна російська група хакерів Sandworm.

Раніше повідомлялося, що Центральне розвідувальне управління, Агентство національної безпеки і Департамент внутрішньої безпеки США мають намір провести розслідування щодо причетності російських хакерів.

Служба безпеки України 28 грудня заявила, що спробу знищення комп'ютерної мережі об'єктів енергетичного комплексу здійснили російські спецслужби.