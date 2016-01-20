У Росії вирішили переписати антикризовий план з "урахуванням подій останніх тижнів"

Уряд Росії буде продовжувати працювати з антикризовим планом, передбачається додати в нього ряд нових заходів і відмовитися від неефективних, заявив у середу прем'єр Дмитро Медведєв, передає РІА Новини.

"Ми зараз готуємо пропозиції, включаючи, по суті, продовження того плану з підтримки економіки, який працював минулого року", — заявив Медведєв на зустрічі з членами експертної ради при уряді.

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"Події розвиваються таким чином, що ще якийсь час назад здавалося, що можна обійтися без спеціального плану і перевести роботу уряду в такий рутинний стандартний вигляд. Але з урахуванням того, як останні три-чотири тижні розвиваються події, ми все-таки домовилися і з колегами по уряду, і з представниками парламенту про те, що уряд продовжить роботу в рамках плану з підтримки економіки або, як іноді його називали, "антикризового плану", — продовжив голова Кабміну.

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За його словами, в антикризовий план "необхідно включити цілий ряд заходів, ряд заходів продовжити". "Від деяких заходів, які ми планували в минулому році, відмовитися, але і якісь заходи, безумовно, додати", — заявив голова російського уряду.