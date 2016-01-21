Уряд повинен прозвітувати за витрачені кредити і за рахунок чого збирається їх повертати - Бондар

Представникам української влади не варто було просити у Давосі чергові кредити, в той час, як ефекту від раніше взятих у закордонних партнерів у борг коштів не помічають ні українці, ні позичальники.

Про це заявив народний депутат, співголова парламентської фракції «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

«На мою думку, уряд неефективно використовує взяті за кордоном кредити. В рамках Всесвітнього економічному форуму підготовлено звіт, у якому наша країна посіла останнє, 140-ве, місце у світі за надійністю банків, а також – 135-те місце щодо регулювання фондового ринку та 123-тє за доступністю фінансових послуг. Ці показники - гірше нікуди, очевидно, що прогрес в нашій економіці відсутній. Кабмін викинув попередні кредити на вітер і вже просить нові. Ми вимагаємо, щоб уряд відзвітував у парламенті за витрачені кредити і показав, куди збирається тратити нові і за рахунок чого їх збирається віддавати»,- заявив Бондар.

Також депутат наголосив, що за результатами звіту «Global Competitiveness Report», Україна посіла не найгірше – 34-те місце за системою вищої освіти та тренінгів і 52-ге місце щодо інноваційного потенціалу.

«Це означає, що потенціал у нашої держави, у самих українців, величезний. Але доки у Кабміні сидітимуть от такі керівники, обдаровані і талановиті українці вчитимуться на батьківщині, а потім просто виїжджатимуть за кордон. Бо в нашій країні слово «життя» уже замінилося на «виживання», - резюмував Бондар.