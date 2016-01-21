Хакерські атаки на українські обленерго: комісія при Міненерговугілля продовжить розслідування

Робоча група зі з'ясування причин несанкціонованого доступу до систем управління технологічним та телекомунікаційним обладнанням на об'єктах енергетичної галузі при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявила про необхідність продовжити свою роботу для повнішого розслідування хакерських атак на українські обленерго.

Про це повідомила прес-служба міністерства.

«За результатами засідання групи було прийнято рішення про продовження строків її роботи для повнішого і всебічного з'ясування причин і наслідків ситуації, що виникла, а також розробки плану заходів щодо посилення інформаційно-технічного захисту систем енергопостачання в майбутньому», - йдеться в повідомленні.

Також робоча група поставила перед постраждалими обленерго завдання зібрати додаткові дані про вчинені хакерські атаки для їх подальшої обробки.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 6 січня заявила про створення відповідальної робочої комісії за участю представників держкомпанії «Укренерго», яка впродовж 10 днів повинна була встановити причини збою в роботі енергопостачальних компаній.

У кінці грудня 2015 року українське підприємство «Прикарпаттяобленерго» повідомило про те, що хакери здійснили напад на його комп'ютерну систему, внаслідок чого близько 700 тис. жителів Івано-Франківської області залишилися без електроенергії. Служба безпеки України 28 грудня заявила, що спробу знищення комп'ютерної мережі об'єктів енергетичного комплексу зробили російські спецслужби.

20 січня національна енергетична компанія «Укренерго» поінформувала команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA при Держспецзв'язку про чергову хакерську атаку, під ча якої зловмисники від імені «Укренерго» надсилали на електронні адреси підприємств електроенергетики заражений вірусом файл

Згідно з даними Держспецзв'язку, крім «Прикарпаттяобленерго» кібернападам піддалися також «Київобленерго», «Чернівціобленерго», «Хмельницькобленерго» і «Харківобленерго».

Раніше Держдепартамент США повідомляв, що за кібератаками на українські обленерго стоять російські хакери.