Росіяни через обвал рубля почали скуповувати побутову техніку в кредит

У Росії в січні 2016 року банкіри відзначили нетипове для цього часу року зростання попиту на кредити для купівлі товарів у торговельних мережах, пише "Комерсант" з посиланням на учасників кредитного ринку.

Відразу у кількох лідерів ринку POS-кредитування кількість виданих у січні (традиційно найнижчі протягом року) кредитів зрівнялася з видачами звичайного в цьому відношенні місяця - листопада 2015 року, повідомили виданню представники ХКФ-банку і банку "Ренесанс кредит".

Альфа-банк очікує, що січневі видачі кредитів навіть перевищать листопадові. Директор з розвитку масового сегменту Дмитро Жиздюк вважає, що за підсумками першого місяця 2016 року видача буде на рівні 4 млрд руб., в листопаді 2015 року банк видав таких кредитів на 3,6 млрд руб.

Представники кредитного ринку сходяться на думці, що на відміну від піку продажів грудня 2014 року, сьогодні більше покупок здійснюються у кредит. Вони бачать у цьому декілька причин.

"Електроніка і побутова техніка в основному імпортні та через зростання курсів валют можуть подорожчати швидше за інші товари, наприклад меблі чи одяг, що підігріває попит",— повідомив газеті заступник голови правління ХКФ-банку Олександр Антоненко.

Читайте такожВ уряді РФ порадили росіянам менше думати про курс рубля

Ритейлери в свою чергу також повідомили виданню, що в січні відзначається зростання попиту на електроніку і побутову техніку, а покупки в кредит зумовлені тим, що за минулий рік доходи громадян і купівельна спроможність знизилися.

Нагадаємо, у четвер курс долара на Московській біржі вперше після деномінації 1998 року перевалив за 85 рублів.