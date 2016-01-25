В Україні може з'явитися електронний реєстр перевірок бізнесу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в рамках реалізації завдань щодо дерегуляції економіки ініціює створення спеціального реєстру перевірок суб'єктів господарювання для того, щоб проводити перевірки максимально ефективно і за необхідності - скоротити їх.

Про це в інтерв'ю одному з телеканалів сказав міністр економрозвитку Айварас Абромавичус.

«Ми створюємо автоматичну систему нагляду, куди всі контролюючі органи повинні подати заявки (на проведення перевірок - УНІАН ), і Мінекономрозвитку буде визначати послідовність перевірок - УНІАН). Щоб до бізнесу контролюючі органи ходили не більше, ніж раз на рік», - сказав Абромавичус.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про продовження мораторію на перевірки бізнесу до 30 червня 2016 року.