"Варварства і вакханалії не буде": митниця РФ хоче розкривати посилки з-за кордону

Федеральна митна служба Росії (ФТС) підтримує пропозицію Асоціації компаній інтернет-торгівлі (АКІТА) розкривати 5% посилок з-за кордону для виявлення контрафакту.

Про це заявив голова ФТС Андрій Бельянінов журналістам у Брюсселі, повідомляє РИА Новости.

АКІТА запропонувала митникам розкривати і перевіряти на контрафакт не менше 5% посилок з-за кордону. В даний час нормативів щодо перевірочного розкриття посилок не існує.

Користувачі соціальних мереж почали висловлювати припущення, що за умов введення таких перевірок швидкість доставки посилок різко знизиться, може відбутися і подорожчання замовлень.

Як зазначив Бельянінов, ФТС підтримує зв'язок з АКІТА з даного питання.

"Ми підтримуємо цю ініціативу. Але я вже говорив про те, що нам би не хотілося, щоб нас звинувачували в зайвому чиновницькому завзятті з цього приводу. Тому 5% або 25% — складно сказати. Але така контрольна цифра (5%) нас поки що, напевно, влаштовує", – сказав він. Голова ФТС не став говорити, коли така міра може бути введена.

Раніше в січні Бельянінов говорив, що технології з перевірки посилок, що надходять з-за кордону, у Федеральної митної служби РФ є, і нових інструментів створювати не треба. Він пообіцяв, що "варварства і вакханалії" під час розкриття посилок для перевірки на контрафакт не буде.

За даними ФТС, за перші дев'ять місяців 2015 року було вилучено контрафактного товару на 3,5 мільярда рублів.

У даний час співробітники ФТС перевіряють міжнародні відправлення за допомогою рентгенівського апарата. Якщо виникають підозри, або у митника є оперативна інформація, що в посилці знаходиться щось заборонене (наприклад, наркотики) її можуть розкрити в присутності понятих.