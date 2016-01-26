Податкова "помилково" провела обшук в офісі харківської IT-компанії

Працівники податкової служби провели обшук зі зломом в офісі харківської IT-компанії Promodo, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що обшук проводився за постановою харківського Кіровського районного суду.

Згідно з постановою, слідчим дозволяється обшукати весь третій поверх офісного центру, який знаходиться в Харкові, за адресою вул. 23 серпня, 31Б. При цьому в переліку компаній, зазначених у документі, компанії Promodo немає.

У документі йдеться про те, що компанія "Східна дистрибуційна мережа" в 2013-2015 роки, "переслідуючи злочинний намір", продавала товари за готівку, оформляючи продаж на адресу компаній із списку без фактичної поставки товарів.

Також в документі зазначається, що компанії зі списку входять до складу конвертаційного центру та не сплатили до бюджету податок на прибуток у розмірі 3,4 мільйона гривень.

У списку об'єктів, які дозволено вилучити документи, комп'ютери, сервери і флешки.

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Як заявив ЕП генеральний директор компанії Олександр Колб, представникам податкової намагалися пояснити, що вони, напевно, помилилися, але їх не послухали.

"Наші сусіди займаються дистрибуцією і ми сказали, що, ймовірно, вам туди. Нас не почули, нам зламали двері, почали змушувати здавати телефони, флешки. Після того як ми підняли громадськість все трохи вщухло, телефони нас здавати вже ніхто не просив, але люди заблокували всі двері, щоб ніхто не міг вийти", - заявив директор компанії Promodo.

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За словами Колба, обшук тривав годину, після чого перед представниками Promodo вибачилися і перейшли до іншого офісу.