У Білорусі за 2015 рік кількість безробітних зросла вдвічі

У Білорусі чисельність зареєстрованих безробітних на кінець 2015 року склала 43,3 тис. осіб, передає БелаПАН.

Рівень зареєстрованого безробіття досяг 1% економічно активного населення, повідомив Національний статистичний комітет з посиланням на дані Міністерства праці та соціального захисту Білорусі.

Читайте такожБілорусь відмовилася слідом за РФ виходити з зони вільної торгівлі з УкраїноюВ економіці країни в грудні 2015 року було зайнято 4 млн. 470 тис. осіб.

Чисельність зареєстрованих безробітних наприкінці грудня 2014 року становила 24,2 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття на кінець грудня 2014 року, як і на кінець грудня 2013-го, склав 0,5% економічно активного населення. Таким чином, за рік рівень офіційного безробіття зріс удвічі.