Статок Цукерберга за день зріс на $6 мільярдів

09:08, 29 січня 2016
Різне
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Засновник Facebook піднявся відразу на дві сходинки у рейтингу мільярдерів, зайнявши шостий рядок.

REUTERS

Засновник Facebook Марк Цукерберг піднявся на два пункти в списку найбагатших людей планети за версією Bloomberg: із статком $47,6 млрд тепер він займає шосту сходинку рейтингу. Всього за один день статок Цукерберга зріс на $6,2 млрд — завдяки збільшенню вартості акцій соціальної мережі на тлі рекордної квартальної виручки, повідомляє РБК.

У рейтингу мільярдерів Bloomberg Цукерберг обійшов співвласників Koch Industries Чарльза і Девіда Кохів, які займали шосте і сьоме місця відповідно. Багатші за засновника Facebook тепер п'ять осіб — засновник Microsoft Білл Гейтс, творець Inditex Амансіо Ортега, інвестор Уоррен Баффет, засновник Amazon Джефф Безос і телекомунікаційний магнат Карлос Слім, статки якого за рік знизилася на $4,5 млрд і становлять $47,8 млрд, пише Bloomberg.

У 2015 році тільки трьом із 20 найбагатших людей планети вдалося збільшити вартість своїх активів, і Цукерберг став одним із них, зазначає агентство. Загальні статки 400 мільярдерів досягає $3,7 трлн (станом на 27 січня), хоча ще в травні 2015 року вони становили $4,3 трлн.

Цей день може стати для Facebook найвдалішим за останні два роки, зазначає Financial Times. Ціна акцій Facebook Inc. (володіє однойменною соцмережею) на Нью-Йоркській фондовій біржі піднялася після відкриття торгів до $107,95, що на 14,3% вище рівня закриття попередніх торгів.

Щодня в соцмережу заходять 1 млрд користувачів (за усередненими даними грудня), їх кількість зросла на 17% рік до року. Кількість тих, хто користується Facebook щомісяця, збільшилася на 14%, до 1,6 млрд (за даними на 31 грудня).

Компанія збільшила прибуток на 123% у порівнянні з четвертим кварталом 2014 року — з $701 млн до $1,56 млрд. Таким чином, квартальний прибуток Facebook вперше перевищила $1 млрд, зазначало видання The Wall Street Journal. Прибуток Facebook за весь 2015 рік зріс на 25% — з $2,94 млрд до $3,69 млрд, у звітності компанії.

Виручка Facebook за останні три місяці 2015 року зросла на 52% — з $3,85 млрд до $5,84 млрд. У попередні квартали динаміка була скромнішою — 42, 39 і 41% відповідно, випливає зі звітності. Основним драйвером зростання виручки стала мобільна реклама, на яку тепер припадає 80% замість 69% роком раніше. Ще три роки тому на мобільну рекламу припадало лише 20%, пише WSJ.

Крім того, у Facebook ще є майданчики, де «до кінця не реалізований рекламний потенціал», відзначає The Wall Street Journal. Зокрема, до таких платформ аналітики відносять сервіси відео, обміну повідомленнями та віртуальної реальності.

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