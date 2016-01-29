Антикризовий план Росії: працюючим пенсіонерам можуть обмежити пенсії

Про це розповів ТАСС федеральний чиновник, знайомий із антикризовим планом, який зараз обговорюється в уряді РФ.

"Однією з антикризових заходів може стати обмеження виплати пенсій з урахуванням доходів пенсіонерів, зокрема, мова йде про пенсіонерів, які працюють і отримують прибуток від своєї діяльності понад 1 млн рублів на рік", - сказав чиновник.

За його словами, ці обмеження можуть зачепити близько 400 тисяч осіб. Економія для бюджету при цьому становитиме приблизно 60 млрд рублів.

Як повідомляють «Ведомости» з посиланням на текст документа, в оновленій версії антикризового плану, внесеній в четвер вранці в уряд, виключений пункт про підготовку пропозицій про підвищення пенсійного віку.

За даними видання, обговорення плану продовжується. Документ ще опрацьовується, відповів представник Мінекономрозвитку.

Ціна плану - 750 млрд рублів з урахуванням передбачених у бюджеті грошей, повідомив міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв. Частково будуть витрачатися кошти, зекономлені від скорочення бюджету на 10%, розповіли міністр фінансів Антон Силуанов і віце-прем'єр Аркадій Дворкович.

"За кілька днів попередніх погоджень радикально змінилася структура плану, але не зміст", - зазначає видання. У варіанті, направленому в уряд в четвер, "з'явився блок оперативних дій з оздоровленню економіки, в ньому 36 пунктів: підтримка зайнятості, галузей, малого бізнесу, високотехнологічного експорту та регіонів і т. д.".

На ці заходи, уточнює газета, "запропоновано витратити понад 200 млрд руб. з антикризового фонду, вже закладені в бюджеті 310 млрд руб. на кредити регіонах, а також передбачити нові витрати бюджету".

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Як раніше повідомляла газета "Коммерсантъ", проект антикризового плану уряду РФ на 2016 рік спрямований на підтримку не банків, а регіонів і промисловості. За даними газети, проект плану-2016, на відміну від 2015 року, майже не передбачає дій щодо зниження податкового навантаження. У той же час, за словами першого віце-прем'єра РФ Ігоря Шувалова, антикризовий план у 2016 році буде утримувати великий блок заходів підтримки малого і середнього бізнесу.