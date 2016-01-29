Президент Казахстану закликав "напудрених і нафарбованих мільярдерів" вкладати в країну

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв звернувся до «напудрених і нафарбованих мільярдерів зі списку Forbes», щоб вони вкладали в Казахстан, повідомляє Tengrinews.

«Казахстан створив неймовірні умови для розвитку бізнесу. Ми виростили багатьох багатих людей: мільярдерів, мільйонерів. Красуються фотографії в Forbes. Виглядають красиво, нафарбовані всі, напудрені, добре одягнені. Але всі ці гроші вам дозволив заробити Казахстан — країна наша, держава. Так давайте вкладати сюди. Всякі офшори — все це нісенітниця. Сьогодні немає офшорів. Казахстан уклав договори про правову допомогу буквально з усіма державами», — заявив Назарбаєв під час з'їзду партії «Нур Отан».

Президент Казахстану також нагадав про законодавчі зміни, які спрямовані на повернення капіталу в країну.

«Принеси гроші сюди. Ми пробачимо тебе. Первинна приватизація, первинні накопичення коштів ніколи не були абсолютно чистими, прозорими. Всяке було. Так було у всьому світі. Тому ми прощаємо. «Приведіть» гроші. Ми навіть змінили законодавство, навіть зараз податки не беремо. Якщо у тебе за кордоном є будинок, легалізуй його, щоб ми знали про це. Щоб потім тебе не шукали і не тягали правоохоронні органи», — запевнив Назарбаєв.

Президент також закликав бізнесменів активніше брати участь у приватизації.

Отримайте ці об'єкти, заробляйте ще більше грошей. Тому що, заробляючи, ви створите робочі місця казахстанцям, будете розвивати виробництво в Казахстані. Собі добре — народу добре, країна буде стабільна», — підсумував Назарбаєв.

Раніше президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що світові ціни на нафту знаходяться або близькі до дна. Він закликав вчитися жити в новій реальності.