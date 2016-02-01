Путін схвалив податок "на Google"
Це має "забезпечити рівні умови роботи" для зарубіжних і російських компаній.
Президент Володимир Путін доручив шести російським відомствам та Інституту розвитку інтернету (ІРІ) змінити законодавство, щоб забезпечити введення податку на додану вартість (ПДВ) при продажу в Росії послуг іноземними компаніями на зразок Google і Apple, повідомляють Ведомости з посиланням на офіційний сайт президента РФ.
"Законопроект про введення такого ПДВ внесли в Держдуму в грудні минулого року. Зараз, коли користувачі купують програми, музику та фільми в онлайн-магазинах Google Play і Apple AppStore, компанії не платять ПДВ у Росії з цих покупок", - йдеться в повідомленні.
Забезпечення рівних умов роботи може передбачати, зокрема, запровадження податку на додану вартість (ПДВ) при продажу в Росії послуг іноземними компаніями на зразок Google і Apple.
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"На російському ринку складається ситуація, при якій російським споживачам вигідніше купувати контент у іноземних компаній, оскільки його вартість в цьому випадку не включає податок на додану вартість (ПДВ)", - пояснювали автори проекту.
З цієї ж причини дані послуги російських організацій стають менш привабливими. ПДВ стягується на тій території, на якій проживає споживач, вважають депутати.
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Щоб реалізувати цю ідею, в Держдумі РФ запропонували скасувати преференцію для розробників софта, що звільняє їх від ПДВ при реалізації виключних прав на програми та бази даних.
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Ще одне доручення Путіна – продовжити дію знижених страхових внесків для вітчизняних IT-компаній.