Apple, Disney, Google: список найдорожчих і найвпливовіших брендів світу

Американська компанія Walt Disney стала найвпливовішим брендом завдяки успіху сьомого епізоду франшизи «Зоряні війни» під назвою «Пробудження сили».

Про це повідомляє консалтингова компанія Brand Finance.

Бренд Star Wars компанія оцінила в $10 млрд, майже $2 млрд Disney заробила на прокаті нового фільму, ще $700 млн принесли іграшки найвідоміших роботів франшизи — R2-D2 і C-3P0. Вартість бренду Walt Disney компанія оцінила в $31 млн, передає Gazeta.ru.

На другому місці найвпливовіших брендів світу опинилася компанія Lego, яка займається виробництвом іграшок, на третьому — косметична компанія L'oreal.

У топ-10 найвпливовіших брендів також увійшли: консалтингові компанії PwC і McKinsey, виробник спортивних товарів Nike, Johnson's, Coca-Cola, телеканал NBC і пошуковик Google.

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Найдорожчим брендом за версією компанії BrandFinance знову був визнаний Apple. Друге місце посіла Google, третє — південнокорейська компанія Samsung.