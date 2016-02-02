Кількість користувачів Gmail перевищила 1 мільярд

Поштовий сервіс Gmail сягнув позначки в 1 мільярд користувачів, повідомляє Газета.ru з посиланням на оголошення генерального директора Google Сундара Пічаі.

"Gmail став сьомим продуктом Google, який зібрав більше мільярда користувачів. Сервісами-мільярдниками вже стали Search, Chrome, Opera, Google Play, Maps і YouTube", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Пічаі розповів, що користувачі мобільного додатку поштового сервісу оцінили всі плюси функції "розумної відповіді": близько 10% прагнуть дозволити роботу генерувати відповіді на вхідні листи.

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Раніше стало відомо, що холдинг Alphabet Inc., до складу якого входить Google, став найдорожчою компанією в світі, обігнавши Apple.