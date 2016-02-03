Цукерберг піднявся на четверте місце в списку найбагатших людей світу

Засновник Faceboоk Марк Цукерберг став четвертим у списку найбагатших людей планети, свідчать дані щоденного рейтингу мільярдерів Bloomberg, повідомляє РБК.

Статок 31-річного підприємця досяг позначки в $50 млрд до закриття торгів у Нью-Йорку 2 лютого. Таким чином, засновник Facebook став четвертим у рейтингу, обігнавши голову Amazon Джефа Безоса ($49,1 млрд) і голову Movil SAB Карлоса Сліма ($49 млрд), які спустилися на п'яту й шосту сходинки відповідно.

Bloomberg зафіксував, що Безос втратив $10,6 млрд (17,7%) з початку року і $1,9 млрд (3,6%) за день. Статок Сліма зменшився на $3,3 млрд (%6,3) з початку року і $1,3 млрд (2,6%) за день.

Згідно з даними Нью-Йоркської фондової біржі, акції Facebook впали на 0,4%, до $114,61. У свою чергу, акції Amazon зазнали падіння на 3,95% ($22,71), до $552,1.

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Цукерберг виявився єдиним мільярдером у топ-5 списку, чий статок збільшився (на $4,2 млрд), а не зменшився з початку року. Голова Microsoft Білл Гейтс, який займає перше місце, втратив $5,1 млрд, засновник Inditex Амансіо Ортега — $3,6 млрд, інвестор Уоррен Баффет — $2,7 млрд. Всього ж за 2 лютого мільярдери в рейтингу Bloomberg втратили $36,2 млрд.