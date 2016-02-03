Yahoo! за рік втратила більше $4 мільярдів – анонсувала скорочення штату і закриття офісів

Чистий збиток американської інтернет-компанії Yahoo! за підсумками 2015 року становив 4,351 мільярда доларів проти прибутку в розмірі 7,532 мільярда доларів роком раніше, йдеться у звітності компанії.

У перерахунку на одну звичайну акцію збиток компанії становив 4,64 долара проти прибутку в 7,45 долара за 2014 рік. При цьому виручка компанії за звітний період склала 4,968 мільярда доларів, збільшившись на 7,5% порівняно з відповідним показником 2014 року, повідомляє Прайм.

За підсумками четвертого кварталу компанія зафіксувала збиток у розмірі 4,432 мільярда доларів проти прибутку в 169,28 мільйона за звітний квартал минулого року. Чистий збиток на акцію становив 4,7 долара проти прибутку в 0,17 долара в 2014 році. Експерти очікували показник прибутку на рівні 0,13 долара за акцію. Виторг зріс за квартал на 1,5%, до 1,273 мільярда доларів.

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Крім фінансових показників, Yahoo! також повідомила про плани щодо скорочення штату співробітників на 15% і закриття своїх підрозділів у п'яти містах: Дубаї, Мехіко, Буенос-Айресі, Мадриді та Мілані. Як очікується, велика частина змін має відбутися в першому кварталі 2016 року. До кінця поточного року компанія планує мати у своєму штаті близько дев'яти тисяч співробітників і менше тисячі підрядників.

Американська компанія Yahoo! була заснована в 1994 році. Пошукова система компанії є однією з найпопулярніших у світі. Ринкова капіталізація Yahoo! в даний час становить близько 30 мільярдів доларів.