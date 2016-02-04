Казахстан переходить на жорстку систему визначення статусу "безробітний"

Казахстан переходить на нову методику визначення статусу "безробітний", передає КазТаг.

Міністр охорони здоров'я і соціального розвитку РК Тамара Дуйсенова презентувала сенаторам законопроект «Про зайнятість населення», що змінює методику визначення статусу безробітного.

«Розробка нового проекту закону пов'язана з тим, що сьогодні норми чинного закону про зайнятість населення від 23 січня 2001 року не здатні повноцінно вирішити проблеми на ринку праці», - сказала Дуйсенова в четвер.

Читайте такожПрезидент Казахстану порадив громадянам глибоко вдихнути і забути про доларНовий проект закону РК «Про зайнятість населення» передбачає заходи, які стосуються низки системних питань у сфері зайнятості.

"Перше – ми поетапно повинні впроваджувати стандарти країн Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). В даний час ми до складу економічно активного населення, тобто в так звану робочу силу в країнах ОЕСР, включаємо найманих працівників, самозайнятих та безробітних громадян. Самозайняте населення в країнах ОЕСР – це особи, що виробляють продукцію на продаж та отримують дохід. А та частина населення, яка виробляє продукцію для власного споживання, не включається до складу робочої сили», - додала вона.

Як уточнила глава профільного відомства, перша новела нового проекту закону передбачає впровадження цієї методики і у Казахстані.

«Таким чином, частина населення, яка виробляє продукцію для власного споживання і яка може працювати, але тимчасово не працює через відсутність вакансій, або поки що шукає роботу, повинна реєструватися як безробітні або має бути віднесена до економічно неактивного населення за статусом, визначеним чинним законодавством республіки», - уточнила Дуйсенова.

За її словами, до цих осіб можна було б віднести матерів, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною, зайнятих по догляду за дитиною-інвалідом, осіб, які займаються веденням домашнього господарства, зайняті в особистому підсобному господарстві.

Як зазначила Дуйсенова, з урахуванням міжнародного досвіду законопроектом пропонується збудувати нову систему встановлення статусу безробітного.

«В чинному законі особа, яка звернулася за допомогою щодо працевлаштування, відразу ставилася на облік як безробітний. При цьому безробітний отримував пільги та допомогу, отримував пільговий період при виплаті банківського кредиту і міг не займатися пошуком роботи. Пропонований тепер порядок передбачає наступні етапи – фізична особа, яка звернулася в центр зайнятості населення, спочатку реєструється як особа, що шукає роботу. Протягом 10 днів особі, яка шукає роботу, буде запропоновано і надано сприяння у пошуку підходящої роботи за наявними на ринку вакансіями», - пояснила вона.

Разом з тим, законопроектом передбачено, що особа, яке шукає роботу, зобов'язана через кожні 3 дні приходити особисто в центр зайнятості і підтверджувати активний пошук роботи.

«У разі не підтвердження активного пошуку роботи після закінчення 10 днів такій особі статус безробітного не присвоюється. Таким чином, у запропонованому законопроекті процедура присвоєння статусу безробітного передбачає виключення формальної реєстрації як безробітного. У цілому статус безробітних буде надано тільки у разі відсутності підходящої роботи», - додала міністр.

Також законопроектом пропонується збільшення термінів соцвиплат на випадок втрати роботи з 4 до 6 місяців при масовому вивільненні працівників, тобто банкрутстві або припиненні діяльності підприємства, скороченні чисельності штатів, звільненні з економічних підстав, згідно з новим Трудовим кодексом.