США та 11 країн підписали найбільшу за 20 років торговельну угоду

У новозеландському місті Окленд відбулося офіційне підписання угоди щодо Транстихоокеанского партнерства (ТТП) за участю міністрів торгівлі з 12 країн, повідомляє РИА Новости з посиланням на News.com.au.

У церемонії підписання взяли участь міністри з Австралії, Брунею, Канади, Чилі, Японії, Малайзії, Мексики, Перу, Сінгапуру, США, В'єтнаму та Нової Зеландії. Тепер угода має бути схвалена кожною країною окремо. Очікується, що вона набуде чинності не раніше, ніж через два роки.

Підписання документа відбулося на тлі протестів. Кілька сотень людей зібралися біля будівлі, де збиралися міністри, для того, щоб висловити свою незгоду з рішеннями влади 12 країн. Протестувальники вважають, що укладення угоди негативно позначиться на економічній незалежності країн, які беруть участь у партнерстві.

Угоди про створення Транстихоокеанского партнерства було досягнуто в жовтні 2015 року. Це найбільша за 20 років торговельна угода. В її рамках буде створена зона вільної торгівлі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. На тихоокеанські країни припадає 40% світової економіки і третину світової торгівлі.