Більшість росіян очікують подальшого падіння економіки країни – опитування

У Росії 54% громадян оцінили економічну ситуацію в країні як негативну.

Про це пише газета «Коммерсантъ», посилаючись на дослідження Фонду «Громадська думка».

З початку кризи ця група вперше опинилася в більшості. Також більшість переконана, що ситуація в економіці буде погіршуватися.

41% громадян вважає економічне становище в країні задовільним. Ще 3% – хорошим.

Показники значно змінилися порівняно з груднем 2015 року: тоді поганою ситуацію в країні назвали 43%. У травні 2015 року цей показник дорівнював 30%.

При цьому 58% респондентів цього року впевнені, що економічна ситуація в країні продовжує погіршуватися. 27% вважають, що в економіці нічого не змінюється, а 9% відмітили поліпшення.

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За даними директора проектів фонду Людмили Преснякової, поки населення пов'язує погане положення справ в економіці з діями «зовнішніх ворогів». За її словами, невдоволення владою «може з'явитися в останню чергу, для цього потрібен збіг багатьох факторів – зростання інфляції, безробіття, затримки зарплат».