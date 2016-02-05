Росія через кризу та санкції урізала на третину квоти на іноземних робітників

Мін'юст РФ затвердив наказ Мінпраці щодо квот на залучення іноземної робочої сили в Росію на 2016 рік - тепер з візових країн приїде на третину менше працівників, ніж в 2015 році, в тому числі і висококваліфікованих — всього близько 214 тис. осіб, пишуть "Известия".

Зменшення квот для «далеких» іноземців експерти пов'язують з економічною кризою, безробіттям, а також з санкціями.

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Якщо говорити про сфери працевлаштування, то найбільша частина дозволів дістанеться будівельникам, ремонтникам і монтажникам. Так само було і в 2015 році — 275,8 тис. дозволів 129,7 тис. призначалося саме цим категоріям робітників.

Експерти пов'язують скорочення квот з кількома факторами. В першу чергу, вони говорять про економічну кризу — на підприємствах проходять скорочення, багато людей тепер готові розглядати позиції на ринку праці, які раніше призначалися для іноземних робітників. Згідно з даними Росстату, на грудень 2015 року в Росії було 4,4 млн безробітних. Це на 375 тис. більше, ніж у грудні 2014 року.

Екс-глава Федеральної міграційної служби, президент фонду «Міграція XXI століття» В'ячеслав Поставнін пояснює скорочення квот санкціями.

"Через санкції багато російських компаній згортають свою співпрацю із зарубіжними колегами, а російські компанії перестають запрошувати іноземних робітників і висококваліфікованих фахівців", — пояснив він.