Білоруси не хочуть працювати в Росії за копійки і потягнулися на заробітки в ЄС

За даними департаменту з громадянства і міграції МВС Білорусі, в минулому році роботу за кордоном офіційно знайшли 6244 громадянина Білорусі, в 2014-му їх було 5392, передають Naviny.by.

Як розповів заступник директора агентства «Кадровий радник» Дмитро Петрошеня, за останні місяці зросла не тільки кількість білорусів, бажаючих попрацювати за кордоном, але і європейські наймачі стали проявляти більшу активність у Білорусі.

Читайте такожУ Білорусі за 2015 рік кількість безробітних зросла вдвічі«Якщо брати 2014-2015 роки, то ситуація на ринку Росії, Білорусі та Євросоюзу була приблизно однакова, відповідно, охочих їхати було мало, — розповів фахівець. — Зараз російський і білоруський ринки як і раніше знаходяться приблизно на одному рівні в зв'язку із занепадом, але збільшилися пропозиції з Євросоюзу».

У даний час агентство вже підшукує або планує почати пошук співробітників для компаній з Чехії, Польщі та Латвії. Як правило, вони шукають працівників за будівельними спеціальностями — монтажників, бетонників, різноробочих.

Бетонщикам на випробувальний термін пропонується зарплата 800 євро з урахуванням податкових відрахувань, після випробувального терміну заробіток буде залежати від того, як людина себе проявить, розповів фахівець.

За його словами, білоруси, як і раніше, готові їхати на роботу в Росію, але стабільного потоку робочих до східних сусідів в даний час немає.

Як розповів керівник агентства «ПрофРекрутингЦентр» Вадим Семенюк, інтерес до роботи за кордоном за останні кілька місяців сильно збільшився, і на чеські вакансії «немає відбою» від шукачів.

Попит на роботу в Росії, за його словами, зберігається, але білорусів не влаштовують запропоновані зарплати — 25-30 тисяч російських рублів (300-400 доларів).

«Для росіян такий рівень заробітної плати вважається середнім і досить-таки нормальним. Наші ж вважають його низьким, вони звикли прирівнювати все до долара. Так, у зв'язку з падінням курсу російського рубля, зарплати зменшилися», — розповів керівник агентства.

У Чехії робочим пропонують зарплати від 900 до 1500 євро в залежності від кваліфікації. Крім того, приймаюча сторона оплачує податки, страховку, проживання, харчування.

Про те, що білоруси стали більше цікавитися роботою в Європі, свідчать і звернення на інфолінію програми «Ла Страда».

«Якщо говорити про працевлаштування, то ми відзначаємо, що в останні місяці інтерес до Росії в цьому плані все ж падає, наші абоненти починають цікавитися все більше західноєвропейським напрямком», — розповіла Naviny.by керівник інфолінії щодо безпечного виїзду за кордон Ірина Варваріна.