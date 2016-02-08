Криза між Туреччиною і Росією стала великою проблемою для Казахстану - Назарбаєв

Криза у відносинах між Туреччиною і Росією стала великою проблемою для Казахстану, заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у рамках зустрічі з прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу, який перебував з візитом в Астані, передає ІА Новини-Казахстан.

Глава Казахстану підкреслив, що зростаюча геополітична напруженість навколо Туреччини впливає і на Казахстан. "Сьогодні необхідно шукати шляхи виходу із ситуації. Багато причин того, що відбувається, як і раніше, залишаються незрозумілими. Конфлікти в Сирії та Іраку показали відсутність єдності між мусульманами. Ми наблизилися до того моменту, коли можливий на Заході конфлікт між сунітами і шиїтами. Для нас також великою проблемою стала криза у відносинах між Туреччиною та Росією. Обидві країни є нашими важливими союзниками і партнерами", — сказав Назарбаєв.

Читайте такожПрезидент Казахстану закликав "напудрених і нафарбованих мільярдерів" вкладати в країнуНазарбаєв зазначив, що візит Давутоглу свідчить про важливість турецького вектора у зовнішній політиці Казахстану. "У цьому році Казахстан відзначить 25-річчя своєї незалежності. З перших днів свого суверенітету ми прикладаємо всі зусилля для зближення наших братніх народів... Значення Туреччини для Казахстану дуже велике, і від політики співробітництва ми ніколи не відмовимося", — додав президент.

У свою чергу, Давутоглу зазначив, що відносини між Казахстаном і Туреччиною інтенсивно розвиваються по всіх напрямках. "Ми реалізуємо спільні проекти в транспортній, енергетичній та інших сферах. Зміцнюються і торговельні зв'язки. Якщо Туреччина - це "двері" до Європи, то Казахстан для Туреччини - шлях на Євразійський простір", — сказав турецький прем'єр.