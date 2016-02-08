Білоус розповів про вплив Кононенка і Мартиненка на енергоринок України

В енергетичному секторі України свої інтереси і вплив мають народний депутат і бізнес-партнер президента Петра Порошенка Ігор Кононенко, а також вже колишній парламентарій Микола Мартиненко, який склав депутатський мандат після гучних звинувачень в отриманні хабара в розмірі 30 млн швейцарських франків.

Про бізнес-інтереси цих двох осіб в інтерв'ю "Економічній правді" розповів голова Фонду державного майна України Ігор Білоус.

"Ми всі розуміємо, що профільний міністр (Демчишин) – фактично з табору Банкової. Секрету я вам не відкрив. Чи має вплив (Кононенко)? Має вплив. Чи має вплив Мартиненко на "Енергоатом"? Має. Які ще питання?", – сказав Білоус.

Він також підтвердив, що Мартиненко має вплив на "Електроважмаш".

"Має (вплив). Розумієте, моє завдання не грати війни. Суть всіх холдингів, називайте як хочете, в тому, що потрібно закінчити цю гру за рахунок держави. Ми всі граємо в міністрів, квоти, сперечаємося кому що віддати. Кому передати "Артемсіль"? Сьогодні впливає один, завтра інший. Все на приватизацію! Це повинно закінчитися. Це вбивча ситуація для України. Але в таких умовах працюємо. Все охопити неможливо. Просто такі речі, що волосся дибки стає. Тому ОПЗ (Одеський припортовий завод) треба запустити (на приватизацію), щоб показати всім, що ми можемо реально щось робити. По обленерго мені неважливо – Суркіс, Іванов чи хтось західний, Герега або Сидоров. Куплять – нехай купують. Тому що поки не купують, вони контролюють потоки. І ти не можеш на це ніяк вплинути", – підкреслив Білоус.

Голова ФДМУ заявив, що слід змінити правила приватизації.

"Взагалі існує дві моделі ведення бізнесу: коли живуть з операційних потоків, і коли будують капіталізацію. Іноді хочеться сказати тим, хто "по-старому" живе з "потоків", що прийшов час змінити модель, і пообіцяти: "Ви дограєтеся, що я напишу в умовах приватизації, протягом трьох років з моменту покупки ви повинні розмістити ці акції на фондовій біржі, як мінімум, у Польщі. І тоді побачимо, як ви з цим будете грати". І в мене є така ідея", – сказав Білоус.

Він не виключає, що за такі дії може позбутися посади.

"Будуть пробувати. Я їм кажу: "Ви сидите на тих підприємствах. Ви дійсно хочете щось робити? То підготуйте нормальний менеджмент, а не шукайте, що і куди "перевести в готівку". Мені розповідати, як "перевести в готівку" не треба, я вам сам лекцію прочитаю після року в податковій, повірте". Справа не в тому. Кожен долар у капіталізації – це мультиплікатор. Я розумію, що ми можемо жити одним днем, але треба ж жити якось інакше, не будеш постійно так жити. Це причина, чому буксує приватизація", – зазначив Білоус.

Читайте такожНардеп Фірсов вирішив вийти з фракції БПП через Кононенка

Нагадаємо, про лобіювання інтересів Кононенком також заявив міністр економрозвитку Айварас Абромавичус. Він сказав, що депутат намагався нав'язати йому свою "людину" – Андрія Пасішника з "Нафтогазу" – у заступники міністра.