Кабмін призначив в.о. голови держпідприємства "Укрспецторг"

Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови державного підприємства "Укрспецторг" заступника директора підприємства Ігоря Курочкіна.

Дане рішення закріплене урядовим розпорядженням від 3 грудня 2015 року.

Згідно з документом, Курочкін буде займати посаду в. о. керівника підприємства до призначення в установленому порядку нового директора.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Кабінет міністрів своїм розпорядженням звільнив директора "Укрспецторгу" Олександра Федоренка, який був призначений в.о. директора підприємства в серпні 2015 року.

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Державне спеціалізоване підприємство "Укрспецторг" створено для реалізації на внутрішньому ринку військового майна, яке придатне для подальшого використання, але не може бути застосоване у повсякденній діяльності військ, та надлишкового військового майна, крім військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин.