Кабмін призначив в.о. голови держпідприємства "Укрспецторг"
Ігор Курочкін обійматиме посаду в.о. голови підприємства до призначення нового директора.
Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови державного підприємства "Укрспецторг" заступника директора підприємства Ігоря Курочкіна.
Дане рішення закріплене урядовим розпорядженням від 3 грудня 2015 року.
Згідно з документом, Курочкін буде займати посаду в. о. керівника підприємства до призначення в установленому порядку нового директора.
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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Кабінет міністрів своїм розпорядженням звільнив директора "Укрспецторгу" Олександра Федоренка, який був призначений в.о. директора підприємства в серпні 2015 року.
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Державне спеціалізоване підприємство "Укрспецторг" створено для реалізації на внутрішньому ринку військового майна, яке придатне для подальшого використання, але не може бути застосоване у повсякденній діяльності військ, та надлишкового військового майна, крім військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин.