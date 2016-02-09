КП "Дніпропетровський електротранспорт" оголосило тендер на закупівлю алкоголю і сигарет - заступник голови МЕРТ

Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов на своїй сторінці в Facebook.

“Комічний випадок. КП "Дніпропетровський електротранспорт" оголосило ProZorro тендер на березень-травень на 700 тис. грн, включаючи 1150 л горілки, коньяку та віскі, 2600 л пива, 1520 пачок сигарет. Нормально так розслабляються водії трамваїв. Після резонансу все це прибрали, але саме нахабство вражає", - наголосив Нефьодов.

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Як повідомляв УНІАН, фактичний обсяг державних закупівель в Україні в 2015 році становив 112,1 млрд грн.

Верховна Рада 4 лютого прийняла поправки, необхідні для підписання спікером парламенту і президентом раніше прийнятого закону, який передбачає переведення всіх державних закупівель на електронну систему ProZorro.

Парламент 5 грудня 2015 року прийняв у цілому законопроект, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель ProZorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній і з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

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Система ProZorro працює в пілотному режимі з лютого 2015 року і обробляє трохи більше як 2% всіх держзакупівель в країні. На кінець 2015 року в системі брали участь понад 2200 держкомпаній, які провели близько 37 тис. тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів становила близько 7 млрд грн. Економія на кінець 2015 року становила 12% суми тендерів, або понад 500 млн грн.