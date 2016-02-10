Глава ВТБ24 про життя росіян: люди економлять на всьому

Про це розповів голова правління банку Михайло Задорнов.

Голова банку прокоментував поточні тенденції в російській економіці, зокрема, в економічній поведінці росіян, передає RNS.

За його словами, росіяни вдалися до тотальної економії, коли кожен намагається заощадити на всьому.

«Населення економить на всьому, вважаючи за краще виплачувати кредити і скорочувати своє боргове навантаження», — заявив голова ВТБ24.

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Він також зазначив, що ринок автокредитування скоротився на чверть, скоротилася номінальна сума кредитів населенню, спад спостерігається і в попиті на продовольчу продукцію, а ось ритейлери побутової техніки фактично зберегли колишні номінальні ціни.

«Люди заощаджують, в тому числі на продовольстві», — визнав Задорнов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що різниця між доходами і витратами росіян стала негативною вперше з 1998 року.