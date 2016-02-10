Глава ВТБ24 про життя росіян: люди економлять на всьому
Російський банк ВТБ24 помітив тенденцію економії населення на продуктах харчування та інших товарах на користь виплат за кредитом.
Про це розповів голова правління банку Михайло Задорнов.
Голова банку прокоментував поточні тенденції в російській економіці, зокрема, в економічній поведінці росіян, передає RNS.
За його словами, росіяни вдалися до тотальної економії, коли кожен намагається заощадити на всьому.
«Населення економить на всьому, вважаючи за краще виплачувати кредити і скорочувати своє боргове навантаження», — заявив голова ВТБ24.
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Він також зазначив, що ринок автокредитування скоротився на чверть, скоротилася номінальна сума кредитів населенню, спад спостерігається і в попиті на продовольчу продукцію, а ось ритейлери побутової техніки фактично зберегли колишні номінальні ціни.
«Люди заощаджують, в тому числі на продовольстві», — визнав Задорнов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що різниця між доходами і витратами росіян стала негативною вперше з 1998 року.