Активісти закликають розслідувати обшуки у IT-компаніях

Громадські організації "Національна асамблея України", "Фінансова грамота України", "Комітет конституційно-правового контролю України", "Союз захисту підприємництва" та інші закликають владу створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію з розслідування дій силовиків під час недавніх обшуків українських IT-компаній і реформувати Службу безпеки України (СБУ).

Відповідні вимоги керівники організацій виклали у відкритому заяві на ім'я голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, яким володіє УНІАН.

"Вимагаємо від керівництва держави створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування всіх неправомірних дій по відношенню до ІТ-компаній та залучити до її роботи громадськість; ініціювати проведення реформування Служби безпеки України щодо позитивного досвіду створення Національної поліції України", - йдеться в документі.

Представники громадських організацій вимагають від держави звільнити співробітників СБУ, підозрюваних у корупції та сепаратизмі, скоротити кількість підрозділів Служби та за рахунок цього збільшити її фінансування, скасувати законодавчі норми, які дублюють повноваження різних правоохоронних органів, підвищити рівень професіоналізму працівників. Також вони закликали керівництво країни встановити кримінальну покарання за вилучення правоохоронними органами серверів IT-компаній з метою зняття з них інформації, оскільки після цього оператору дуже важко відновити свою роботу.

В якості прикладу неправомірних дій та перевищення повноважень з боку співробітників СБУ в заяві наводиться зіткнення силовиків та керівництва компанії "Адамант" 19 січня, коли СБУ виконала обшук і вилучила частину обладнання провайдера.

"Співробітниками СБУ була здійснена спроба вилучення телекомунікаційного обладнання клієнтів компанії та застосовані методи психологічного впливу на її власників, які є громадськими діячами, що призвело до іміджевих втрат компанії та нанесення моральної шкоди співробітникам", - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, IT-галузь є однією з найбільш динамічно розвиваються в Україні. У 2015 році почастішали випадки обшуку українських IT-компаній силовими структурами з подальшим вилученням обладнання, що, за словами заступника голови Адміністрації президента Дмитра Шимківа, негативно впливає на інвестиційну привабливість України і є злочином проти країни.

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19 січня 2016 року СБУ провела обшук і вилучила обладнання компанії "Адамант", що надає послуги інтернет-доступу та хостингу. Пізніше спікер СБУ Олена Гітлянська повідомила, що силовики приймали заходи з припинення діяльності міжнародної хакерського угруповання і діяли виключно в рамках закону.