Сорос: режиму Путіна загрожує банкрутство у 2017 році

Фінансист Джордж Сорос вважає, що Росії може загрожувати банкрутство в 2017 році, коли настане термін виплати значної частини іноземних позик.

«Режиму Путіна загрожує банкрутство в 2017 році, коли настане термін виплати значної частини іноземних позик», — попереджає мільярдер Джордж Сорос у колонці, опублікованій проектом Project-syndicate.org, передає РБК.

За словами фінансиста, популярність чинного президента Росії Володимира Путіна заснована на «контракті з суспільством», згідно з яким голова держави повинен забезпечувати фінансову стабільність і неухильне (нехай навіть повільне) зростання рівня життя.

«Через західні санкції у поєднанні з різким зниженням цін на нафту влада Росії не в змозі стримати жодну з цих обіцянок. Дефіцит російського бюджету становить 7% ВВП, і уряду доведеться скоротити його до 3%, щоб інфляція не вийшла з-під контролю. Ці та інші події будуть мати негативні наслідки для рівня життя і думки виборців напередодні парламентських виборів восени», — зазначається в колонці Сороса.

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За словами фінансиста, допомогти Путіну втримати владу міг би колапс Європейського Союзу, розпад якого звільнив би Росію як мінімум від частини накладених на нього санкцій. «Більш того, Путін зможе отримати значні економічні вигоди від поділу Європи і скористатися зв'язками з антиєвропейськими партіями», — зазначає Сорос.

Саме бажанням підштовхнути ЄС до краху, за словами мільярдера, пояснюється нинішня політика Росії в Сирії, військові дії в якій підсилюють приплив біженців до Європи. Сорос вважає, що навала мігрантів може зруйнувати ЄС, який вимушений зараз боротися з п'ятьма або шістьма кризами одночасно, і Путін, як «геніальний тактик», не міг не скористатися можливістю прискорити розпад Євросоюзу.

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Нинішні лідери країн ЄС, за словами Сороса, здійснюють «жахливу помилку», вважаючи Путіна потенційним союзником у боротьбі з «Ісламською державою». Загрозу від ІДІЛ Сорос вважає перебільшеною, в той час як Росію називає суперником ЄС в «гонці на виживання».

«Путінська Росія і ЄС беруть участь в гонці з часом: питання в тому, хто з них впаде першим... Із загрозою, що виходить від путінської Росії, складно боротися. Нездатність визнати загрозу зробить завдання ще складнішим», — пише Сорос.

За даними ЦБ, в січні—вересні 2017 року Росія має виплатити за зовнішніми боргами трохи менше $60 млрд.

У листопаді 2015 року Генпрокуратура РФ визнала небажаними засновані Соросом фонди «Відкрите суспільство» і «Сприяння». У повідомленні Генпрокуратури зазначалося, що діяльність організацій «становить загрозу основам конституційного ладу Російської Федерації і безпеці держави».