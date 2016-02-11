"Психологічний елемент оновлення": Фіскальна служба шукає дизайнерів для форменого одягу

Державна фіскальна служба України оголосила конкурс на кращий дизайн форменого одягу для працівників служби, повідомила прес-служба відомства.

«Державна фіскальна служба України запрошує творчих, небайдужих громадян приєднатися до процесу оновлення дизайну форменого одягу для посадових осіб служби. Поряд з кардинальними змінами, які сьогодні відбуваються в структурі ДФС, зміна зовнішнього вигляду її співробітників стане одним із психологічних елементів оновлення служби», - йдеться в повідомленні.

Фіскальна служба розраховує, що єдиний дизайн одягу буде формувати у працівників ДФС почуття корпоративної єдності, а у суспільства - позитивне сприйняття служби в цілому.

«В конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають своє бачення зовнішнього вигляду працівників ДФС і готові його модернізувати. Авторам робіт потрібно звернути увагу, що моделі не повинні мати схожості з форменим одягом інших органів виконавчої влади», - зазначає відомство.

Згідно з повідомленням, ескізи своїх робіт учасники можуть надсилати до фіскальної служби до 15 березня 2016 року, а розробники найбільш вдалих ескізів будуть запрошені для практичного відпрацювання проекту з працівниками ДФС.

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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба в 2015 році скоротила штат на 9 тис. осіб і до кінця лютого має скоротити ще 9 тис. співробітників. У рамках реформи Державної фіскальної служби планувалося за підсумками 2015 року скоротити штат на 30% завдяки впровадженню електронних сервісів.