Мінфін РФ відповів на слова Сороса про банкрутство Росії в 2017 році

У міністерстві фінансів РФ нагадали, що станом на 1 січня 2016 року державний борг Росії становив 13,6%, передає Русская служба Би-би-си.

При цьому валютний борг без урахування гарантій склав 38,1 млрд доларів, з яких до погашення в 2017 році припадає 3,6 млрд доларів.

"Росія - одна з небагатьох країн-експортерів сировинних товарів, що обрала стратегію швидкої адаптації до нової реальності на глобальних сировинних ринках, на що орієнтовані бюджетна та грошово-кредитна політика, які проводяться урядом і Банком Росії. Реалізовані заходи бюджетної консолідації дозволили за підсумками 2015 року досягти дефіциту федерального бюджету 2,4% ВВП в умовах зниження середньорічних цін на нафту до рівня в 51 долар США за барель", - зазначили у прес-службі російського відомства.

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Раніше сьогодні Сорос заявив, що Росії може загрожувати банкрутство в 2017 році, коли настане термін виплати значної частини іноземних позик.

"Через західні санкції у поєднанні з різким зниженням цін на нафту влада Росії не в змозі дотриматися жодної з цих обіцянок. Дефіцит російського бюджету становить 7% ВВП, і уряду доведеться скоротити його до 3%, щоб інфляція не вийшла з-під контролю. Ці та інші події будуть мати негативні наслідки для рівня життя і думки виборців напередодні парламентських виборів восени", - зазначив він.