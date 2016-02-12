Україна націлилася на ринки Франції, Голландії та Канади: проведе бізнес-форуми

Україна в 2016 році проведе бізнес-форуми у Франції, Нідерландах та Канаді для надання допомоги українським компаніям у пошуку нових контрактів і вихід на ринки цих країн.

Про це заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська повідомила в ході прес-конференції в Мининфраструктры.

"Минулого року також було заплановано бізнес-форум у Франції, який було перенесено на 5 квітня цього року. Також потенційно буде проведено форум в Нідерландах, і вже відомо, що наприкінці червня буде форум в Канаді", - сказала вона.

При цьому вона зазначила, що в сформованій економічній ситуації Канада є дуже привабливим партнером, оскільки її купівельна спроможність вища, ніж в інших країн, з якими співпрацює Україна.

"Форум у Канаді матиме формат торгової місії. Тобто, ми братимемо з собою представників бізнесу та організовувати зустрічі з їх контрагентами і відповідними органами", - сказала Микольська.

Крім того, вона додала, що крім бізнес-форумів на поточний рік також заплановано низку торговельних місій за участю українського уряду і бізнесу.

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"Це поїздки міністра або групи міністрів, можливо, навіть за участі прем'єр-міністра, а також бізнесу. Попередньо ми плануємо на осінь поїздку в Китай, також в Індії і потенційно - Єгипет, Алжир і Туніс", - сказала заступник міністра.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в минулому році провела два великих інвестиційних форуму – в США в липні і в Берліні 23 жовтня. В результаті українсько-американського форуму Україна та США розробили "дорожню карту реформ, результатом німецького форуму стало підписання відразу декількох документів, зокрема, про створення німецько-української промислово-торгової палати та кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку про надання українській стороні 300 мільйонів доларів США для придбання природного газу на західному кордоні.