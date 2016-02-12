Оптимізація держорганів: перелік відомств, які скоротили найбільше співробітників

Серед державних органів найбільшу кількість співробітників за підсумками 2015 року було скорочено в Державній фіскальній службі, Пенсійному фонді та Державній фінансовій інспекції.

Відповідна інформація міститься в звіті, опублікованому на сайті Національної ради реформ.

Зокрема, ДФС за рік скоротила 17,7 тис. співробітників, Пенсійний фонд - 4,6 тис., Держфінінспекція - 3,2 тис. осіб.

Водночас, у процентному співвідношенні до загальної кількості співробітників найбільше скорочення відбулося у Державній інспекції сільського господарства (70% скорочення), Держфінінспекції (50%), Державній фіскальній службі (30%) і Держслужбі статистики (20%).

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів Наталії Яресько, ДФС при запланованому скороченні штату на 30% за результатами 2015 року виконала його лише на половину, тому до кінця лютого ДФС повинна звільнити ще 9 тис. співробітників.

За словами заступника голови Мінагропроду Володимира Лапи, в листопаді 2015 року був заблокований процес сертифікації насіння через проведене Кабінетом міністрів скорочення штату Державної інспекції сільського господарства до 963 із 4 789 осіб.