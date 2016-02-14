Яценюк: Призначення незалежних керівників 50 держкомпаній дозволить покращити фінрезультати підприємств

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він заявив у передачі «10 хвилин з прем’єр-міністром».

Уряд проголосив масштабні зміни в керівництві державних компаній, деполітизацію діяльності державних компаній і «запровадження єдиного принципу функціонування державних компаній - принципу економічної ефективності, який базується на незалежності директорів», - сказав прем’єр.

Він наголосив на важливості впровадження нових підходів до призначення керівників державних компаній.

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«Якщо ми продовжимо роботу по призначенню незалежних керівників 50-ти найбільших державних компаній, - незалежних від політиків, уряду і будь-яких бізнес-інтересів, - це дасть можливість покращити фінансові результати цих компаній», - переконаний він.

Яценюк підкреслив, що такі зміни вже проведені в НАК «Нафтогаз України», «яка ще рік тому мала збитки 10 мільярдів доларів, а в цьому році вона вже буде прибутковою».

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Він пояснив, як такі нові підходи до призначення керівників держкомпаній можуть вплинути на соціальні стандарти й заробітні плати громадян.

«За результатами року кожна компанія перераховує дивіденди до державного бюджету країни. Ці дивіденди йдуть до бюджету, і бюджет здатний збільшити соціальні стандарти, виплати вчителям, лікарям, фінансування об'єктів інфраструктури. Тобто, бюджет здатний таким чином фінансувати потреби кожного громадянина країни», - наголосив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого на засіданні уряду Яценюк заявив, що провідні 50 державних компаній України мають отримати нових керівників, які будуть обрані на конкурсах Номінаційним комітетом при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

При цьому прем'єр наголосив, що ані міністри, ані народні депутати, ані бізнесмени не повинні втручатися в ці рішення. За його словами, після держпідприємств конкурси на керівні посади відбудуться у держбанках.