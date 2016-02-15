Харчування для українських бійців вперше постачатиме велика міжнародна компанія

Нещодавно відбулися перші у цьому році електронні торги для потреб військовослужбовців, перемогу в яких отримало українське представництво всесвітньо відомої компанії Metro Cash&Carry - ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері». Про це детальніше говорили сьогодні на брифінгу у Міністерстві оборони України.

Як зазначив Максим Нефьодов, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, компанія Metro Cash&Carry намагалася працювати з державними закупівлями і раніше, але безуспішно. Натомість в тендерах часто перемагали маловідомі компанії, а умови і рішення тендерних комітетів виглядали як мінімум дивно. Але успіх реформи держзакупівель, а саме, спрощення доступу до торгів і запуск електронної системи ProZorro, яка забезпечує проведення анонімного аукціону з пониженням ціни (редукціону), дозволила компанії перемогти в чесних і прозорих конкурентних умовах.

Так, 20 січня 2016 року завершився перший електронний редукціон Міністерства оборони України у 2016 році через систему електронних державних закупівель ProZorro. Тендер стосувався закупівлі продуктів для реалізації експерименту із введення альтернативної системи харчування, ініційованого Проектним офісом реформ Міністерства оборони України. Стартова ціна лоту складала 3,24 млн. гривень, під час торгів переможець запропонував знизити ціну до 2,15 млн. гривень. Таким чином, економія склала понад 1 мільйон гривень або майже 34% від попередньої суми.

«Той факт, що велика міжнародна компанія із високими корпоративними стандартами змогла чесно виграти тендер свідчить про те, що реформа дійсно працює. Ми впевнені, що угода з МЕТРО послужить гарним прикладом для інших компаній, які раніше не мали довіри до держави як до ділового партнера. Ми хочемо закликати всіх сумлінних постачальників – приєднуйтесь до ProZorro, беріть участь у торгах і перемагайте. Ми зі свого боку забезпечимо рівні умови і повну прозорість процесу», - підкреслив Максим Нефьодов.

Щодо згаданого тендеру, вже підписано договір між Міністерством оборони України та ТОВ «Метро Кеш енд Керрі» на постачання продуктів харчування згідно каталогу до в/ч А-2238 та фрегату «Гетьман Сагайдачний» в Одесі, де вже кілька місяців триває успішний експеримент реформування системи харчування ЗСУ. За попередніми результатами електронного редукціону, вартість набору продуктів на одного військовослужбовця на базі на добу складатиме 42,39 грн, а на кораблі — 44,41 грн при збереженні калорійності та асортименту за Каталогом. Це суттєво заощаджує витрати на харчування, адже попередня вартість набору продуктів на одного військовослужбовця (до 31 грудня 2015 року) складала 57,24 грн на базі та 59 грн на кораблі, про що розповіла керівник проекту з реформування системи харчового забезпечення ЗСУ Проектного офісу реформ Міноборони Діана Петреня. Щодо аналогічного постачання продуктів до Національної Академії Сухопутних військ у Львові процедура продовжується, вже є акцепт, підписання договору очікується на цьому тижні.

Генеральний директор ТОВ “МЕТРО Кеш енд Кері Україна” Мартін Шумахер підкреслив: «ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» як один з найбільших німецьких інвесторів в економіку України підтримує прагнення українців змінити свою країну на краще і усвідомлює необхідність реформ в економіці. Тому ми будемо надалі брати участь в публічних тендерах через ефективну систему закупівель ProZorro, забезпечуючи високу якість продуктів за конкурентну ціну. Це наш внесок у нову Україну», - додав він.

«Міністерство оборони України одним з перших перейшло на систему електронних закупівель ProZorro. Вперше на торгах Міноборони перемогла велика міжнародна компанія з бездоганною репутацією. Це є сигнал для інших великих компаній заходити на торги Міністерства оборони, який наразі є одним з найбільшим замовників в країні, - заявивОлег Свірко, голова Комітету конкурсних торгів Міністерства оборони України, - при цьому ми невпинно працюємо над заощадженням бюджетних коштів. З квітня 2015 р. зекономлено майже 600 млн грн на закупівлях МОУ, з них 241 млн грн - за допомогою ProZorro», - додав він.

Перемога ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері» свідчить про докорінну зміну правил гри у державних закупівлях, що забезпечить державі величезну економію коштів, а також підвищить якість товарів та послуг, які закуповуються.

Довідка

Система електронних держзакупівель ProZorro працює з лютого 2015 року в пілотному режимі, на допорогових закупівлях (до 200 тис грн для товарів і послуг, а також до 1,5 млн грн для робіт). Міністерство оборони України проводить у ProZorro також і надпорогові закупівлі. Що закріплено окремою постановою Кабінету міністрів. Сьогодні в систему заведено більше 46 тис. тендерів на суму 7,38 млрд грн від більш ніж 2,7 тис. державних замовників. Загальна економія бюджетних коштів вже перевищила 580 млн грн і продовжує збільшуватися.

В грудні 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про публічні закупівлі» (законопроект №3559), який затверджує повне переведення державних закупівель в електронну систему ProZorro. Перехід відбудеться протягом 2016 року у два етапи: з 1 квітня всі закупівлі переведуть в електронний режим органи центральної влади і державні підприємства, а з 1 серпня – решта державних замовників.